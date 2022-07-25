توقعات بتناقص أعداد سكان الصين بحلول عام 2025

سيتوقف عدد سكان الصين عن النمو بحلول عام 2025، وبعد ذلك ستشهد البلاد انخفاضا طبيعيا. هذا التوقع جاء من يانغ وينتشوانغ، رئيس إدارة شؤون السكان والأسرة بلجنة الصحة الوطنية في الصين.

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وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز"، يشير علماء الديموغرافيا الصينيون إلى أن الانخفاض السكاني سيصبح الاتجاه السائد للسنوات المقبلة.

ومن المتوقع في هذا الصدد أن يتم تعديل مقاربات التنمية الاقتصادية للدولة، وستكون تحسين جودة حياة السكان في المقام الأول.

ويرصد أيضا أن النقص في عدد السكان بزيادة الوفيات عن الولادات ستكون نتيجة لسياسة "أسرة واحدة - طفل واحد" التي كانت سارية في الصين من 1979 إلى 2015.

يشار إلى أن الأسر الصينية يُسمح لها الآن بإنجاب ثلاثة أطفال، في حين أن متوسط ​​معدل المواليد لكل امرأة في هذا البلد هو 1.6 مولود.

المصدر: mk.ru