الجيش الأمريكي يلاحظ بأن نظيره الصيني بات "أكثر عدوانية" ويوضح سبب استنتاجه

قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الجيش الصيني أصبح أكثر ميلا إلى اعتراض السفن الأمريكية في الجو والبحر.

وأضاف ميلي :"عدد عمليات الاعتراض البحرية والجوية التي نفذتها الصين زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية".

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ولفت ميلي إلى أن الجيش الصيني أصبح "أكثر عدوانية بشكل ملحوظ في هذه المنطقة بالذات"، لكنه لم يحدد عدد الحوادث التي كان يتحدث عنها.

ونوه ميلي، بأنه بحث عمليات اعتراض صينية غير آمنة، في محادثة هاتفية مع نظيره في بكين، الجنرال لي زوتشينغ، الذي حذر بدوره واشنطن من المشاركة في "استفزازات".

المصدر: نوفوستي