إجراءات جديدة في الصين للتشجيع على الإنجاب

أعلنت الصين إجراءات جديدة لتشجيع الأسر على الإنجاب، مع تسجيل معدل المواليد في البلاد أدنى مستوياته على الإطلاق.

وزارة الصحة دعت السلطة المركزية والحكومات المحلية إلى زيادة الإنفاق على الصحة الإنجابية وتحسين خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة إنه يجب على السلطات المحلية أن "تضع تدابير فعالة لدعم الخصوبة" عبر تقديم إعانات وتخفيضات ضريبية وتحسين التأمين الصحي، بالإضافة إلى مساعدات تعليم وإسكان وتوظيف مخصصة للأسر.

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كذلك، يجب أن تضمن المقاطعات أن يكون لديها عدد كافٍ من رياض الأطفال بحلول نهاية العام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات.

ورغم أن السلطات وضعت حدا لسياسة الطفل الواحد في العام 2016 ثم سمحت لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال العام الماضي، استمر معدل المواليد في الانخفاض على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويعود ذلك خصوصا إلى ارتفاع كلفة العيش والتحول نحو عائلات أقل عددا.

المصدر: "أ ف ب"