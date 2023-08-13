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بريطانيا.. جمعية ترفض إرسال القطط لمجلس العموم

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بريطانيا.. جمعية ترفض إرسال القطط لمجلس العموم
Globallookpress
larry the cat القط لاري الذي يقطن مقر رئاسة الحكومة البريطانية
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ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مركز "باترسي" لإنقاذ الحيوانات والكلاب والقطط رفض إرسال أي قطط إلى مبنى مجلس العموم البريطاني بسبب خطر يهدد حياتها.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الفئران والجرذان في مجلس العموم خارجة عن السيطرة لدرجة أنه لا يمكن نشر قطة لمكافحة هذه الآفة.

وقال المتحدث باسم المنظمة إن "المكان يعتبر بيئة غير مناسبة للقطط بسبب استخدام مصائد القوارض السامة. المصائد سامة لكل من القطط والقوارض".

وقالت الجمعية الخيرية الشهيرة إن هناك عددا هائلا من مصائد الفئران في المبنى المترامي الأطراف المبنيّ في القرن التاسع عشر.

وتشتهر القطط في المرافق الحكومية البريطانية والتي تم تبنيها من المؤسسة الخيرية المذكورة، حيث غالبا ما يسلي القط "لاري" المصورين في دوانينغ ستريت 10، مقر رئاسة الحكومة البريطانية، ويعمل القط "جلادستون" في وزارة الخزانة.

المصدر: ديلي إكسبريس

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