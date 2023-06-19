"العموم البريطاني" يصادق على تقرير حول تورط جونسون بفضيحة "بارتي غيت" ويتخذ إجراءات ضده

صادق أعضاء البرلمان البريطاني بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بالكذب على المجلس بشأن فضيحة حفلات "بارتي غيت" أقامها في مقر الحكومة خلال إغلاق كورونا.

ووافق النواب على العقوبات المنصوص عليها في التقرير، من بينها منع دخول جونسون إلى البرلمان.

وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة وامتنع عن التصويت العديد من النواب، معظمهم من المحافظين.

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المصدر: أ ف ب