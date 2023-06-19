 
مباشر

"العموم البريطاني" يصادق على تقرير حول تورط جونسون بفضيحة "بارتي غيت" ويتخذ إجراءات ضده

أخبار العالم

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjaf

صادق أعضاء البرلمان البريطاني بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بالكذب على المجلس بشأن فضيحة حفلات "بارتي غيت" أقامها في مقر الحكومة خلال إغلاق كورونا.

ووافق النواب على العقوبات المنصوص عليها في التقرير، من بينها منع دخول جونسون إلى البرلمان.

وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده سبعة وامتنع عن التصويت العديد من النواب، معظمهم من المحافظين.

إقرأ المزيد
لجنة برلمانية: جونسون
لجنة برلمانية: جونسون "ضلل عمدا" البرلمان البريطاني بشأن حفلات "بارتي غيت"

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا