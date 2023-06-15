لجنة برلمانية: جونسون "ضلل عمدا" البرلمان البريطاني بشأن حفلات "بارتي غيت"

خلص تحقيق أجرته لجنة في البرلمان البريطاني إلى أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون قد ضلل البرلمان عمدا عدة مرات في تصريحاته بشأن حفلات "بارتي غيت" التي انتهكت قواعد كوفيد-19.

يخضع جونسون للتحقيق من قبل لجنة امتيازات مجلس العموم منذ يونيو الماضي، بعد تحقيق أجرته الشرطة، والموظفة الحكومية سو غراي والتي أكدت أن سلسلة من التجمعات قد عقدت في داونينج ستريت أثناء الإغلاق العام خلال جائحة فيروس كورونا.

وقامت اللجنة المشتركة بين الأحزاب، بقيادة النائبة عن حزب العمال هارييت هارمان، بتقييم ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان، سواء بشكل متهور أو متعمد، بتصريحاته التي تدعي أن جميع قواعد وتوجيهات فيروس كورونا قد تم اتباعها في داونينج ستريت.

ويأتي نشر التقرير إثر استقالة جونسون من عضوية البرلمان يوم الجمعة بعد تلقي مسودة نتائج التحقيق.

وقضت اللجنة اليوم الخميس بأن جونسون قد ضلل البرلمان عمدا، مبينة أنه كان سيتم تعليق عضوية جونسون في البرلمان لـ90 يوما بسبب ازدرائه "المتكرر" للبرلمان لولا استقالته الأسبوع الماضي.

بدوره، وصف جونسون التقرير بأنه "اغتيال سياسي".

المصدر: "أ ف ب" + sky news