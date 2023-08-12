جمارك مطار القاهرة تضبط "حلوى بالمخدرات" قادمة من مونتريال (صور)

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مسافرا مصري الجنسية بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، وراكبة أجنبية أيضا بحوزتها كمية من الحلوى المخلوطة بالمخدرات.

وفي الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام، استوقف مأمور الجمرك المعيّن على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

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وعند تفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك، لاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 20 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 200 قرص.

وكانت الحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية من المخدرات عبارة عن 4 أكياس بداخلهم 34 قطعة من الحلوى المخلوطة بالمخدرات بوزن إجمالي 178 غراما، تم الضبط بواسطة كل مأمور الجمرك ومدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3.

وبذلك، أمر أحمد فؤاد حامد مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 202 لسنة 2023 ضد الراكب وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 203 ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب والراكبة إلى النيابة المختصة.

المصدر: RT

القاهرة ـ ناصر حاتم