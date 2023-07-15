مصر.. ضبط مسافر في مطار القاهرة الدولي وبحوزته "كوكتيل" مخدرات (صور)

ضبطت سلطات الجمارك في مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته كوكتيلا متنوعا من المخدرات.

وذكر مراسلRT أن الحادث وقع "أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما".

واستوقف مأمور الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية حيث أنكر ما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة لوحظ وجود مطحنة معدنية وكثافات عضوية داخل حقائب الراكب، ما دفع مدير الحركة في المطار المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط عبوات من الحلوى المخلوطة بمخدر الماريغوانا وبعض البذور لنفس المخدر".

ولاحقا قامت مديرة الجمرك بمعاينة المضبوطات وكلفت لجنة خاصة بعد ووزن وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها عبوة واحدة بداخلها 6 قطع بسكوت مخلوطة بمخدر الماريغوانا، و4 مصاصات مخلوطة بنفس المخدر، وكيس بداخله حلويات مخلوطة بمخدر cbd ، إضافة إلى مطحنتين تستخدمان في تعاطي المخدرات، وعبوتين بداخلهما 26 قطعة لبان مخلوطة بنفس المخدر، وزجاجة بها زيت لنفس المخدر، وعبوتين زجاجيتين بهما 6 بذور لنبات الماريغوانا المخدر، وكيسين بهما نبات الماريغوانا، وتانك وسيجارة الكترونية بهما نفس الزيت المخدر وجهاز يستخدم في تعاطي المخدرات ".

RT

RT

RT

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة