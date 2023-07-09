مصر.. أجهزة الأمن تفكك عصابة "خطيرة" حاولت تهريب أطنان من مخدر الهيدرو

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من تفكيك عصابة "خطيرة" حاول أفرادها تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، حيث قدرت قيمتها المالية بحوالي 120 مليون جنيه.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومديريتي أمن السويس والإسماعيلية، عن اعتزام عصابة "شديدة الخطورة" تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للاتجار بها.

واستُهدف أفراد العصابة الستة، بعد تقنين الإجراءات، حيث عثر على أربعة أطنان من مخدر الهيدرو بحوزتهم، وتعادل قيمتها المالية بحوالي 120 مليون جنيه، فيما اتخذت الإجراءات القانونية بخصوص القضية لتحال إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: "الشروق" المصرية