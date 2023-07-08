مصر.. قوات الأمن تفك لغز العثور على جثة بداخل مسقى زراعي في بني سويف

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة بني سويف المصرية من فك لغز العثور على جثة شخص مجهول الهوية بداخل مسقى زراعي بقرية أقفهص بمركز ومدينة الفشن، خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الجثة تعود لسائق يدعي"أ.ع"، يبلغ من العمر 40 عاما، ومقيم بالقاهرة، كما تبين أن المشتبه به بارتكاب الجريمة عاطل يدعي "أ.ش"، مقيم بالقاهرة أيضا.

وتعود دوافع الجريمة، بحسب التحقيقات، إلى سرقة سيارة المجني عليه، حيث تم إلقاء القبض على المعني وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وعملت قوات الأمن بمحافظة بنى سويف على تشكيل فريق بحث في الجريمة برئاسة مدير المباحث الجنائية ببني سويف العميد منصور الدغيدي، فيما ضم الفريق رئيس المباحث الجنائية ورئيس مباحث الجنوب ومفتش المباحث، المقدم أحمد حسين، ورئيس مباحث الفشن، الرائد عماد عثمان، ومعاون مباحث الفشن، النقيب حسين ابراهيم.

المصدر: "صدى البلد"