مصر.. رجل أعمال يسلم نفسه للسلطات عقب دهسه عامل مسجد وقتله

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بعد اتهامه بدهس عامل مسجد بالتجمع الأول بسيارته الفارهة ما أدى لوفاته، حيث سلم نفسه لقسم الشرطة.

ولقي عامل مسجد مصرعه في منطقة التجمع الأول تحت عجلات سيارة BMW، يقودها صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بالقاهرة الجديدة.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة حول وقوع حادث مروري، أسفر عن وجود جثة رجل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة للتجمع الأول.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، حيث عثر على جثة عامل مسجد مصابا بكسر في الجمجمة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

المصدر: "القاهرة 24"