مصر.. ضبط مسافرين أجنبيين بسبب حيازة قطع العاج والمخدرات (صور)

ضبطت مصالح جمارك مطار القاهرة الدولي بمصر راكبا أجنبيا بحوزته كمية من قطع العاج المحظورة وراكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات.

ونجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من قطع العاج، وضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات.

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وذكرت السلطات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف أمير محمود أحمد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، حيث قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط قطع من العاج (سن الفيل) بوزن 16 كيلوغرام.

RT

RT

وأفاد تقرير الدكتور محمد مصطفى وهدان، طبيب الحياة البرية بإدارة الطب البيطري بالمطار بأنه محظور حيازة هذا النوع وتداوله طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية بملحق 1 بالإتفاقية.

RT

وأوضحت السلطات أن الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة القادمة من برشلونة، حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات بلغ عددها ووزنها 13 كيسا ورقيا بها عشب نبات الماريخوانا بوزن 85 غرام و3 عبوات بهم نفس المخدر بوزن 45 غراما وكيسا به بذرة لنبات الماريخوانا بوزن 3 غرامات و2 كارت بكل منهما زجاجة بهما 3 بذور لذات المخدر بوزن 28 غرام، وعلبة صفيح بها قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة وكيسا شفافا بداخله مواد مخدرة ومصاصة مخلوطة بمخدر الماريخوانا بإجمالي 23 عبوة.

RT

وتم الضبط بواسطة كل من وليد جمال، مأمور اللجنة الجمركية وأحمد جمال رشدي في التفتيش اليدوي، ومن الفحص بالأشعة عبد الله شحاته، مأمور الجمرك، وأحمد الشريف، رئيس القسم، تحت إشراف أحمد فتحي عبد المجيد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.

وأمر مدير الإدارة الثانية بالانابة، أيمن شملول، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 99 لسنة 2023، ضد الراكب الأول، كما أمر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2023، ضد الراكبة بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتمت إحالة الراكب والراكبة إلى النيابة المختصة.

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT