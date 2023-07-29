مصر.. توقيف مسافر في مطار القاهرة الدولي بحوزته 17 كغ من العاج (صورة)

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مسافرا مصريا بحوزته كمية كبيرة من العاج (سن الفيل).

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، تم ضبط راكب مصري بحوزته 17 كغ من العاج.

وأفاد تقرير إدارة الحجر البيطري قسم الحياة البرية بأن المضبوطات مدرجة بملاحق اتفاقية "سايتس" ومخالفة طبقا للقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ للاتفاقية.

وأمر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب المصري وذلك بعد العرض على مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتمت إحالته للنيابة المختصة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري