مصر.. ضبط مسافر بحوزته 3 أنواع من المخدرات في مطار القاهرة (صورة)

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مسافرا مصريا بحوزته قطعتا حشيش ولفافة بها كوكايين، فضلا عن زجاجتين بهما سائل مخدر، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته أسلحة بيضاء.

وسجلت الحالة الأولى خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، حيث ضبط راكب مصري بحوزته لفافة بها كمية من بودرة مخدر الكوكايين وقطعتا حشيش بوزن 30 غراما، وزجاجتان بهما سائل لعقار مدرج بجداول المخدرات.

أما الحالة الثانية، فرصدت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، حيث استوقف مأمور الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، بعد أن أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه عن طريق جهاز الفحص بالأشعة، تم الكشف عن خنجرين تحظر حيازتهما، فيما أحالت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي الراكبين للنيابة المختصة.

المصدر: RT