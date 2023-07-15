"سحر الزمالك".. مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن استخدام الأهلي "الجن الأزرق"

كشف مرتضى منصور تفاصيل جديدة في قصة ساحر الفيوم رجب محمد الشهير برجب بحة، والذي اتهمه بأنه السبب وراء ما يجري للزمالك في الفترة الأخيرة، وتراجع النتائج ورحيل اللاعبين.

ونشر مرتضى منصور من خلال موقع "القاهرة 24" الرسائل التي تلقاها على "واتس أب" من شخص يدعى ع. س. ورده عليها.

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وخاطب الشخص الذي يدعى ع. س. مرتضى منصور قائلا: "السحر اشتغل والأهلي بيحصد ألقاب وبطولات، اعتبر فك السحر عن نادي الزمالك صفقة، ويا ريت تصرف على ذلك حتى يستقر النادي وتعود البطولات، وعرفنا أيضا سبب فشل الزمالك وتطفيش اللاعبين وإصابتهم، الساحر رجب بتاع الفيوم.. وسيادتك لازم تتحرك بنفسك في هذا الموضوع سرا، وإن حبيت أساعدك ما في مشكلة والله، سر تحركنا لازم ده أهم من أي صفقة أقسم بالله، إحنا عندنا لاعبين خطيرة ولكن موضوع فك السحر أهم شيء تعمل عليه".

وأضاف: "سيادتك لازم تفك وتحصن الفريق في أسرع وقت ممكن، حبيت أساعدك وأعطيك رقم شيخ في المغرب يعمل على ذلك وتحصين الفريق مدى الحياة من أي ساحر، وللعلم عمل فك السحر من شهر لثلاثة أشهر".

وبعد تجاهل منصور أرسل الشخص نفسه رسائل مجددا قال فيها "عايزني معاك أخدمك بقلبي، مش عايزني وتتصرف أنت الله يوفقك ويسعدك ويسهل لك مهمتك، وإحنا معاك ولن نتخلى عنك أو عن الزمالك، مرتضى بك منصور قلت إيه في الكلام اللي تكلمت معاك فيه، الشيخ صالح معايا".

ليرد منصور: طيب أعمل إيه؟

وبحسب المحادثة، عاود ع. س. مراسلة مرتضى منصور من جديد بعد عدة ساعات: "أنا اللي هيقدرني عليه الله هعمله، وكنت أتمنى أنا وأنت نقضي على هذه الأمور، خير بإذن الله".

ورد مرتضى منصور: "مش فاهم أعمل إيه يعني، براحتي هو سيادتك القضاء على الشر محتاج إذن مش فاهم".

وأرسل ع. س. صورة قال إنها تعود للساحر رجب محمد محمد الشهير برجب بحة، وعلق "هذا الساحر هو اللي مدمر الزمالك في إصابات اللاعبين وتطفيشهم وعدم الاستقرار".

وكان مرتضى منصور قد اتهم رجب محمد الشهير برجب بحة بالتسبب في خسارة الزمالك أمام الأهلي برباعية في مباراة القمة التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالدوري، وذلك بسبب سحر أعده هذا الشخص للاعبي فريق الزمالك.

وفي تصريحات تليفزيونية قال مرتضى منصور إن فريق الزمالك كان الأقرب للفوز في مباراة القمة، موضحا أن السحر هو الذي منع لاعبي الزمالك من تحقيق الفوز على الأهلي وتسبب في تعرض لاعبين للإصابة.

المصدر: "القاهرة 24" المصري