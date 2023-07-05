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مصرع 24 شخصاً في تسرب غاز في جنوب إفريقيا

متفرقات

مصرع 24 شخصاً في تسرب غاز في جنوب إفريقيا
Gettyimages.ru
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لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم في جمهورية جنوب إفريقيا ليلة اليوم الخميس نتيجة تسرب للغاز، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم خدمات الطوارئ لعاصمة مقاطعة غاوتنغ، وليام نتلادي.

ونقلت محطة SABC الإذاعية المحلية عن نتلادي قوله: "حدث تسرب للغاز الذي يحتوي على النيتروجين (آزوت) في منطقة سكنية عشوائية بالقرب من مدينة بوكسبورغ".

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وأضاف: "توفي جميع من كان متواجدا بالقرب من الأسطوانة التي كان يتم استخدام الغاز فيها. وكانت الأسطوانة في باحة أحد المنازل".

وأشار نتلادي إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن النيتروجين كان يستخدم في ورشة غير قانونية للتكرير.

المصدر: تاس

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