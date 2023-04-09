تونس.. وفاة 3 أطفال اختناقا بالغاز

توفي صبيحة اليوم الأحد ثلاثة أطفال من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في منزلهم بحي النجاة بمدينة وادي الليل التونسية، حسب إدارة الحماية المدنية في المدينة.

وبينت المصادر ذاتها أن الأب تنبه، صبيحة اليوم الأحد، لحدوث تسرب غاز في قاعة الجلوس، حيث كان ينام أبناؤه الثلاثة وأعمارهم 11 و 09 و07 سنوات، فقام بتفقدهم لكنّهم لم يبدوا حراكا، فقام بنقلهم إلى الطبيب على الفور ظنا منه أنهم في حالة عيبوبة فقط. وأكدت المعاينة الطبية وفاتهم جميعا اختناقا بالغاز، وفق المعطيات الأولية.

وتم على أثر ذلك إعلام مركز الحرس الوطني، ومعاينة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، إحالة جثامين المتوفين إلى الطبّ الشرعي بمستشفى شارنيكول، مع السماح بفتح تحقيق في الحادثة من أجل تحديد الأسباب.

المصدر: موزاييك إف إم