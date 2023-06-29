كنا سنصبح كابل بعد طالبان.. كاتب مصري شهير يستذكر ليلة فوز الراحل محمد مرسي بالرئاسة

قال الشاعر والمؤلف المصري مدحت العدل، إنه كان يفضل فوز أحمد شفيق في الجولة الثانية من انتخابات 2012، ولفت أنه زاره في بيته ومع فريق عمله، ليقربه من وجهة نظر الشباب.

وذكر العدل، خلال حوار في قناة "إكسترا نيوز" أن "أحمد شفيق ليس مرتبطا بالشارع، وأنا كنت في الميدان، حاولت أن أقربه للشباب، لأنه مهما كان فهو أفضل من محمد مرسي".

وعن رد فعله فور إعلان فوز مرسي بانتخابات الرئاسة في 2012، قال مدحت "أول ما أعلنوا عن فوز مرسي، حسيت بشاشة سوداء نزلت على عيني أنا وزوجتي، ومن حسن حظها إن ضغطها منخفض، لأنه لو كان عالي كانت تعرضت لأزمة صحية كبيرة، حسيت أن عيني لا ترى، وهذا معناه إننا سنبقى كابول".

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المصدر: مصر تايمز