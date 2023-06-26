كاصطياد سمكة..عملية إنقاذ بقرة بطريقة "مذهلة" في تركيا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طريقة "مذهلة" لإنقاذ بقرة جرفها تيار مائي وانتشالها من المياه في منطقة إغدير التركية، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث جرف تيار مائي البقرة في قناة مائية، فيما هرع عامل إلى إنقاذها وذلك باستخدام حفار جرافة.

وأثنى العديد من رواد مواقع التواصل على كفاءة العامل ومهنيته في التعامل مع الموقف، مشيدين بأدائه.

Allahın aslanı — Sinan Kalaycı (@sinanklyci) June 25, 2023

A crane operator saves a calf who fell in a water canal with incredible timing, in Iğdır, Turkey



How Cow !!!

The ultimate claw game. 🔥 pic.twitter.com/VQiO42VjKo — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 25, 2023

المصدر: RT