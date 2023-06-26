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كاصطياد سمكة..عملية إنقاذ بقرة بطريقة "مذهلة" في تركيا (فيديو)

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كاصطياد سمكة..عملية إنقاذ بقرة بطريقة
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طريقة "مذهلة" لإنقاذ بقرة جرفها تيار مائي وانتشالها من المياه في منطقة إغدير التركية، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث جرف تيار مائي البقرة في قناة مائية، فيما هرع عامل إلى إنقاذها وذلك باستخدام حفار جرافة.

وأثنى العديد من رواد مواقع التواصل على كفاءة العامل ومهنيته في التعامل مع الموقف، مشيدين بأدائه.

المصدر: RT

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