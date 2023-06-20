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مصر.. نجيب ساويرس يعلق على من "يسبون الرسول"

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مصر.. نجيب ساويرس يعلق على من
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رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على من "يسبون الرسول"، ووصفهم بأنهم "قليلوا أدب واحترام" وذلك في معرض رده على سؤال على تويتر.

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وكان ساويرس كتب تغريدة قال فيها: "الدنيا هادية النهارده …فيه ايه؟"، لترد عليه مغردة بالقول: "إطلع قول رأيك في الناس الي منكم بتسب الرسول".

وأجاب رجل الاعمال المصري على سؤال المغردة قائلا: "قلة أدب وقلة تربية ولا يصح".

وتابع ساويرس في التغريدة نفسها بالقول: "احترام الآخر والديانات الأخرى منصوص عليه في كل الأديان".

وكانت جامعة الزقازيق في مصر قد قررت اتخاذ إجراءات عاجلة على خلفية حالة الغضب التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور لطالب يستهزئ بالدين ويسب الرسول.

وفي هذا الصدد، قالت جامعة الزقازيق، إنه إيماء إلى ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإساءات التي وجهها أحد طلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان نود الإشارة إلى أنه تم تحويل الطالب إلى مجلس التأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل الجامعة حيال الواقعة.

وأثيرت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المنشور الذي توجد فيه إهانه للدين الإسلامي، مؤكدين على أنه لا بد من محاسبة هذا الطالب الذي يدعى أبانوب عماد، واتخاذ إجراء قانوني ضده من قبل جامعة الزقازيق، لأنه أخطأ.

المصدر: RT

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