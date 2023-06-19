طالب مصري "يسب الرسول".. والجامعة تتخذ إجراءات بحقه

قررت جامعة الزقازيق في مصر اتخاذ إجراءات عاجلة على خلفية حالة الغضب التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور لطالب يستهزئ بالدين ويسب الرسول.

وفي ذلك الصدد، قالت جامعة الزقازيق، إنه إيماء إلى ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإساءات التي وجهها أحد طلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان نود الإشارة إلى أنه تم تحويل الطالب إلى مجلس التأديب واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية داخل الجامعة حيال الواقعة.

وأثيرت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المنشور الذي يوجد فيه إهانه للدين الإسلامي، مؤكدين على أنه لابد من محاسبة هذا الطالب الذي يدعى أبانوب عماد، واتخاذ إجراء قانوني ضده من قبل جامعة الزقازيق، لأنه أخطأ.

وبعد انتشار هذا المنشور على السوشيال ميديا، قام الطالب بالتعليق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، قائلًا: إخواتي وأصدقائي الأعزاء لقد تم سرقة حسابي من أحد الـHackers، وقام مستخدم الحساب المسروق بتوجيه بعض الإساءات التي لا أرضى عنها ولم تصدر مني.

واستكمل الطالب: قمت بتحرير محضر بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأعتذر لجميع إخوتي وأصدقائي المسلمين بشدة علي أي إساءة قد نسبت لي، معقبًا: كبرتوا الموضوع ودمرتوني نفسيًا لأن الأكونت متهكر أنا مغطلتش في حد.. ده أنا بنزل في رمضان أوزع على الفطار تمر وعصير وسجائر وكل أصحابي مسلمين.. إزاي أغلط في نبييهم أشرف الخلق.

المصدر: القاهرة 24