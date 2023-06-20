الكنوز المفقودة التي كان السياح المفقودون يأملون رؤيتها عند حطام سفينة تايتانيك!

مر يوم واحد منذ أن شرعت فرق الإنقاذ في العثور على خمسة ركاب فقدوا في شمال المحيط الأطلسي خلال رحلة استكشافية إلى حطام سفينة تايتانيك.

وتبين أن هاميش هاردينغ المولود في لندن، كان على متن غواصة رحلة تايتانيك، إلى جانب ستوكتون راش وبول هنري نارجوليت وشاهزادا داود وابنه سليمان.

إذن، ما الذي كان هؤلاء الركاب يأملون في رؤيته عند حطام السفينة التاريخي؟

على الرغم من مرور 111 عاما على غرقها، يواصل الباحثون تحقيق الاكتشافات في تايتانيك.

وجمعت MailOnline قائمة من خمس قطع أثرية لا تقدر بثمن والتي ربما كان الطاقم يأمل في رؤيتها في السفينة التاريخية.

1. عقد ذهبي مع سن قرش ميغالودون

قال نادي المستكشفين (Explorers Club)، الذي كان هاردينغ جزءا منه، إن الرجل البالغ من العمر 58 عاما "يتطلع إلى إجراء بحث في الموقع".

وربما كانت الاكتشافات الجديدة مثل هذا هي السبب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الكشف عن قلادة غير عادية في صور جديدة من حطام تايتانيك.

وتتميز المجوهرات بأسنان الميغالودون - وهو نوع منقرض من أسماك القرش كان أحد أكبر الأسماك الموجودة على الإطلاق.

وتشير التقديرات إلى أنه يمكن أن يصل طوله إلى 60 قدما (18 مترا)، وهو أطول بثلاث مرات من أكبر سمكة قرش بيضاء مسجلة، وفقا لمتحف التاريخ الطبيعي.

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وتم التعرف على القطعة الأثرية المذهلة في مقطع فيديو التقطته شركة Magellan Ltd الصيف الماضي، والتي التقطت أيضا آلاف الصور الثابتة لإنشاء عمليات مسح رقمية ثلاثية الأبعاد مذهلة للحطام.

ولم يتم التعرف على الأشياء الأخرى المحيطة بالقلادة، على الرغم من أنها تبدو بالقرب من مجموعة من الخرز.

ووصف ريتشارد باركنسون، مدير شركة ماجلان، الاكتشاف بأنه "مذهل وجميل".

وتعتزم الشركة الآن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على أصحاب القلادة بالإضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى دون إخراجها من المحيط.

2. خمس آلات بيانو من طراز Steinway

تبيع Steinway & Sons بعضا من أغلى آلات البيانو في العالم منذ حوالي 170 عاما.

وبيعت هذه آلات البيانو بآلاف - وأحيانا ملايين الجنيهات - مملوكة لمجموعة نخبة من المشاهير، من عازف البيانو في القرن العشرين آرثر روبنشتاين إلى بيلي جويل.

لكن الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وقعت أيضا ضحية لمأساة تايتانيك، حيث فقدت خمسة من Steinway في ذلك اليوم المشؤوم من عام 1912.

وتم نقل آلات البيانو هذه على طول الطريق من هامبورغ إلى السفينة في منتصف شهر مارس من ذلك العام، وهي مخصصة لمن كانوا على متنها.

وتم تصميم ثلاث آلات من طراز Steinways خصيصا لركاب الدرجة الأولى، بصوت مميز فريد.

وحتى مع ذلك، تم اعتبار الاثنين الآخرين بجودة استثنائية، مع مظهر كلاسيكي من القرن العشرين.

وعلى الرغم من أن المواد اللاصقة تتحلل وتتآكل المعادن، فمن المحتمل أن توجد بقايا تحمل اسم Steinway & Sons في قاع المحيط وسط الحطام.

3. لوحة La Circassienne au Bain

يُعتقد أن لوحة La Circassienne au Bain التي تعود إلى عام 1814 كانت واحدة من أغلى العناصر على السفينة.

ورسمها الفنان الفرنسي ميري جوزيف بلونديل، حيث يصور العمل الفني امرأة شابة عارية تستحم في مكان من العصور الكلاسيكية القديمة.

وعلى الرغم من أنه تلقى آراء متباينة من النقاد، فقد قُدرت قيمتها بمبلغ 100000 دولار، ما يقرب من 3 ملايين دولار اليوم (2.3 مليون جنيه إسترليني)، وفقا لـ Artnet.

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4. الأماس الوردي

في 16 يناير من عام 1913، زعمت صحيفة نيويورك تايمز أن الناجين من تايتانيك طالبوا بتعويض إجمالي قدره 6 ملايين دولار (4.6 مليون جنيه إسترليني) عن الممتلكات المفقودة.

ومن بينها المجوهرات والأمتعة وحتى الكلاب بالإضافة إلى ألماسة وردية قيمتها 20 ألف دولار (15.640 جنيه إسترليني).

وهذه الأحجار نادرة للغاية بأي حجم، ويمكن بيعها بمبلغ 50 مليون دولار (39 مليون جنيه إسترليني) في بعض الحالات اليوم.

وكانت ألماسة تايتانيك التي يبلغ وزنها "ستة 7-16 قيراطا" ملكا للسيدة شارلوت إم كارديزا من ولاية بنسلفانيا.

ويعتقد أنها كانت مسافرة من الدرجة الأولى، بعد أن طلبت ما مجموعه 226759 دولارا مقابل ممتلكاتها المفقودة.

5. Renault Type CB Coupe de Ville

قد تتعرف على Renault 1912 القديمة هذه من فيلم تايتانيك - قطعة أثرية أخرى غرقت مع السفينة.

ويعتقد متحف فولفو في إلينوي أن هذه السيارة قد أحضرها رجل يدعى ويليام كارتر نجا من المأساة وقدم مطالبة بالتعويض.

واعتبارا من الآن، هذه هي السيارة الوحيدة المعروفة التي كانت على متن السفينة التاريخية عندما غرقت.

وقال المتحف: "بينما تشير بعض الروايات إلى أنه تم شحن Renault في صندوق موجود في القسم الأمامي من السفينة، والذي لا يزال سليما نسبيا في قاع البحر، فمن غير المؤكد ما إذا كانت السيارة لا تزال قابلة للإصلاح بعد قرن من الغمر في ماء مالح. ومع ذلك، تظل Renault جزءا مهما من تاريخ تايتانيك ورمزا دائما للمأساة".

المصدر: ديلي ميل