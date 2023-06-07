نجم مسلسل "الأربعاء" ينفي ارتكابه جرائم جنسية

نفى الممثل الكندي بيرسي هاينز وايت، نجم مسلسل "Wednesday"، مزاعم ارتكابه اعتداءات جنسية، ناشرا دحضا لها على صفحاته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويدعي الممثل أنه تم إطلاق حملة عبر الإنترنت ضده في وقت سابق. يُزعم أنه لا يعرف الأشخاص الذين يقفون وراءها، وقال: "نتيجة لذلك، تم الكشف عن معلومات سرية عن عائلتي (تم مضايقة عائلتي) وتلقى أصدقائي تهديدات".

وذكر هاينز وايت أن الفتاة التي ذكرها المهاجمون هي صديقته، وتم تصويرها زورا على أنها ضحية، وتم تجاهل محاولتها التعليق على الوضع.

ووصف الشائعات بأنها كذبة. وفي رأيه، الاتهامات الموجهة إليه هي نوع من "التصريحات التي لا أساس لها والمؤذية التي يمكن أن تثير عدم الثقة تجاه ضحايا (التحرش)".

وفي يناير، ظهرت منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي تقول: "في سن 17-20، أقام هاينز وايت حفلات مع أصدقائه للحصول على الفتيات اللواتي يعجبهن في حالة سُكر وممارسة الجنس معهن"..

وفي مسلسل "الأربعاء" للمخرج تيم بيرتون، لعب وايت أحد الأدوار الرئيسية يشتبه في ارتكابها سلسلة من الجرائم.

المصدر: نوفوستي