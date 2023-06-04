بطريقة مقززة وفاجرة.. موسيقي بريطاني شهير يواجه دعوى قضائية بتهمة التحرش الجنسي

رفعت المساعدة السابقة لمنسق الموسيقى باول أوكينفولد، جين رو، دعوى تحرش جنسي ضد الموسيقي في محكمة كاليفورنيا العليا، بسبب أفعاله الخادشة للحياء أمامها بشكل متكرر.

ووفقا لرو، فإن منسق الموسيقى كان يمارس العادة السرية بشكل متكرر عندما تكون بجواره، واشتكت الفتاة إلى رؤساء الشركة التي عملت بها، لكنهم أجبروها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء أسرار وخفض ساعات العمل. وفي مارس 2023، تم طرد رو، وتسعى الآن للحصول على تعويض يزيد عن 25 ألف دولار.

وانضمت جين رو إلى الوكالة في عام 2022، وتم تعيينها على الفور كمساعدة شخصية لأوكنفولد. ووفقا للفتاة، في يوم من الأيام بدأ يمارس العادة السرية في سيارتها عندما كانت تقله إلى المنزل، وحدثت حالات أخرى في منزل الموسيقي، حيث تعمل الفتاة غالبا.

ووفقا لمحامي رو، تشير الدعوى إلى أن أوكنفولد كان لديه مساعدون آخرون من المحتمل أيضا أن يكونوا قد تعرضوا للتحرش الجنسي.

يذكر أنه تم ترشيح منسق الموسيقى بول أوكنفولد، البالغ من العمر 59 عاما، ثلاث مرات لجائزة "غرامي"، كما قام بإعادة مزج الفنانين والفرق الموسيقية مثل U2 و"مادونا" وبريتني سبيرس" و"رولينغ ستونز".

المصدر: ديلي ميل