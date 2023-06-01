رغد صدام حسين تهنئ بزفاف ولي العهد الأردني بفيديو لوالدها

هنأت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ملك الأردن عبدالله الثاني، والأسرة الهاشمية بزواج ولي العهد الأمير الحسين.

وفي تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، نشرت رغد صدام حسين، فيديو جمع والدها بملك الأردن الراحل الملك حسين، وكتبت: "اُبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والاسرة الهاشمية، زواج ولي العهد الأمير الحسين من السيدة رجوة ال سيف. مباركة افراحكم أيها الشعب الأردني الأصيل، حفظ الله الأردن وملكه من شر الأشرار".

اُبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والاسرة الهاشمية، زواج ولي العهد الأمير الحسين من السيدة رجوة ال سيف.

مباركة افراحكم ايها الشعب الأردني الأصيل، حفظ الله الأردن وملكه من شر الاشرار.#رغد_صدام_حسينpic.twitter.com/JgLaRzg90A — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 31, 2023

وبدأ يوم أمس وصول الوفود الرسمية إلى الأردن لحضور زفاف الأمير الحسين، المنوي إقامته اليوم الخميس في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان.

وأقيم مساء أمس حفل عشاء حضره قرابة 4 آلاف مدعو بينهم فعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية وعدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من عاملين ومتقاعدين.

المصدر: RT