في يوم زفافه.. الأمير الحسين يوجه رسالة

وجه الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الأردني، رسالة شكر لكل المشاركين في "حفل المضارب" الذي أقيم لمناسبة زفافه على السعودية رجوة آل سيف في مضارب بني هاشم.

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وأعرب الحسين عن شكره لمن شاركوه بحفل العشاء الذي أقامه الملك أمس الأربعاء، وقال عبر "إنستغرام"، إن "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك، من كانوا معك وبقربك في كل لحظات الحياة، هم السند الذي لا يغيب والفزعة التي لا تحتاج إلى طلبها، تجد في عيونهم السعادة بسعادتك والرضا لرضاك. هم الأهل وأصدقاء الطفولة ورفاق العمر. والداي الغاليان، أبناء العمومة والأصدقاء المخلصون، زملاء الخدمة العسكرية والواجب، شباب الأردن الحبيب ورجالاته الذين ازدانت بهم مضارب بني هاشم اليوم التي كانت وستبقى عامرة بكم ولكم".

وأولم الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لأكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف ولي العهد، جريا على العادات والتقاليد الأردنية.

وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف ولي العهد، التي من المتوقع أن يحضرها أمراء وملوك وشخصيات من حول العالم.

المصدر: RT