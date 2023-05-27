أسماء رنانة .. من سيحضر العرس الملكي في الأردن؟

أكدت الكثير من الشخصيات العالمية وملوك وأمراء، حضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورجوة السيف، الذي يقام في الأول من يونيو المقبل.

وأكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل الزفاف المقرر.

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كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.

وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف ولي العهد، إذ بدأ الأردنيون التحضير لفعاليات شعبية احتفالية في كافة المحافظات.

المصدر: المملكة