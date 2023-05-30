مصر.. القبض على جزار يبيع لحم الأحصنة غربي الجيزة

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على جزار، كان يبيع لحم الأحصنة، موهما المواطنين بأنها لحومات أبقار وماعز.

وعن تفاصيل الواقعة، تجمع قاطنو أحد الشوارع في حي الطالبية غربي الجيزة أمس الاثنين، أمام أبواب محل جزارة لطالما قصده غالبيتهم لشراء اللحوم، حيث أنه "بيقدم لحمة كويسة وبسعر مناسب"، حسب الأهالي.

ونقلت شبكة "مصراوي" عن أحد شهود العيان قوله: "بنخبط الباب فتحنا لقيناه بيدبح حصان"، حيث صدم المواطنون من المشهد.

وأضاف شاهد العيان: "الحصان كان لسه مدبوح والدم مغرق الأرض، والجزار فقد النطق ومبقاش عارف يعمل إيه".

حيث أبلغ سكان المنطقة الشرطة ، التي أخطرت بدورها مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين ومسؤولي الحي.

وقبضت الشرطة على المشكو في حقه وتحفظت على لحوم (مفروم - قطع) داخل ثلاجة مع غلق وتشميع المحل بمعرفة الحي بالتنسيق مع مأمور القسم.

وحسب "مصراوي"، فقد تلعثم الجزار والعرق يتصبب من جبينه أمام رجال التحقيق، حيث قال:"عايز الغلابة تأكل لحمة"ـ فيما تمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر: "مصراوي"