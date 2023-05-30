احتفالا بفوز أردوغان.. رجل أعمال ينحر 81 خروفا في اسطنبول

ذبح رجل أعمال تركي في تشاتلجا، أكبر منطقة في اسطنبول الأوروبية، 81 رأسا من الأغنام على عدد المحافظات التركية، احتفالا بفوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

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وبدأت الاحتفالات بتلاوة القرآن، ثم توزيع الطعام على المواطنين المشاركين بعد عملية الذبح. وتم التبرع بالأغنام المذبوحة إلى جمعيات ومنظمات مختلفة.

وأكد أكين بيرم، نائب رئيس إقليم اسطنبول لحزب العدالة والتنمية، الذي شارك في الاحتفال، على القول: "لا تعتقدوا أن الطبيعة ستتغير، هذا الدم هو ذلك الدم مرة أخرى".

وأضاف: "نفس الدماء ستستمر اليوم، تفتح أبوابها. عهد جديد مع السيد رجب طيب أردوغان. تماما كما أتى السلطان محمد خان، الذي أشاد به الرسول قبل 570 عاما، بدخول هذا البلد إلى عصر جديد، فإننا اليوم سنمضي قدما مع رئيسنا رجب طيب أردوغان".

وتابع: "في الواقع، لقد حققنا مكاسب كبيرة في 21 عاما. كدولة، لدينا مدخرات خطيرة للغاية. من الآن فصاعدا، سنضع المزيد من هذه الوحدات في القرن الجديد لتركيا، وسنأخذها إلى أبعد من ذلك بكثير. ليس لدينا المزيد من الشكوك. بهذه الحساسية، سنواصل عملنا اليوم كما فعلنا بالأمس".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، عن فوز رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات، أمام مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

سكان منطقة تشاتلجا في إسطنبول يذبحون 81 خروفا على عدد الولايات التركية الـ 81، وذلك احتفالا بفوز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة.#أردوغان#تركيا#إسطنبولpic.twitter.com/hLm6KZPAFz — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) May 30, 2023

المصدر: "bursa.com"