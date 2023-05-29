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احتفالا بفوز أردوغان.. فلسطيني يوزع الفلافل في شوارع نيويورك

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احتفالا بفوز أردوغان.. فلسطيني يوزع الفلافل في شوارع نيويورك
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أقدم رجل فلسطيني على توزيع فلافل مجانية على المارة في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية احتفالا بتتويج رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا حتى عام 2028.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، عن فوز رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات، أمام مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

المصدر: الأناضول

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