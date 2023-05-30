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عدسات الكاميرا توثق ظهور الباندا البيضاء النادرة في الطبيعة! (فيديو)

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عدسات الكاميرا توثق ظهور الباندا البيضاء النادرة في الطبيعة! (فيديو)
youtube/ CNA
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تداولت مواقع الإنترنت مقطع فيديو يوثق ظهور الباندا البيضاء النادرة في إحدى المحميات الصينية.

ويظهر في المقطع الذي تم توثيقه في محمية "وولونغ" الصينية، كيف تتجول الباندا في بيئتها الطبيعية، وتتسلق الأشجار، وتشق طريقها بين الثلوج لتصل إلى حيوانات الباندا الأخرى.

وتتميز الباندا التي ظهرت في الفيديو بخلو فروها من البقع السوداء بسبب حالة نادرة من المهق، وبمخالبها البيضاء وعيونها الحمراء، وتبعا لتقديرات الخبراء فإن عمرها نحو 3 سنوات.

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وتشير للمعلومات التي أوردها الخبراء إلى أن أول ظهور للباندا البيضاء تم توثيقه في محمية "وولونغ" عام 2019.

المصدر: tsargrad.tv

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