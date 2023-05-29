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مزحة مع فتاة في عيد ميلادها تتحول إلى مصيبة! (فيديو)

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مزحة مع فتاة في عيد ميلادها تتحول إلى مصيبة! (فيديو)
Telegram/shot
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تعرضت فتاة روسية لإصابة خطيرة في عينها بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها في حفل عيد ميلاها.

وتبعا لقناة SHOT على "تليغرام" فإن فتاة من مدينة سيمفروبل الروسية قررت الاحتفال بعيد ميلادها، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب، لكن وعندما غمسوا وجهها دخل دبوس كان موجودا في زينة القالب بعينها اليمنى.

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وبعد أن أدركت أنها تعرضت لإصابة قامت الفتاة بغسل وجهها مباشرة، وسارع الأصدقاء بطلب سيارة إسعاف نقلتها إلى المشفى حيث رقدت للعلاج 6 أيام.

وتبعا للأطباء فإن الفتاة كانت محظوظة فلو كانت الإصابة أعمق بميلي متر واحد لكانت قد فقدت بصرها نهائيا.

المصدر: تليغرامSHOT/

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