ما قصة تهريب الحشيش في الأماكن "الحساسة"؟.. جمارك مطار القاهرة تضبط أحدهم (صور)

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصول مصرية بحوزته كمية متنوعة من المخدرات منها عبارة عن واق ذكري بمكان حساس بجسده فيه لفافة بداخلها قطعة من مخدر الحشيش.

وفي التفاصيل، أثناء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية القادمة من عمّان استوقف مأمور الجمرك المعيّن، على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

RT

وبتفتيش حقائبه بالأشعة لوحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، فقام مدير الحركة المشرف بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود مطحنة تستخدم في تعاطي المواد المخدّرة وكمية متنوعة من الشوكولاته مخلوطة بمخدر THC، وأكياس شفّافة بداخلها مواد بيضاء مخدّرة بين طيات الملابس وداخل حقيبة يد صغيرة بحقائب الراكب، وباختبار المواد البيضاء اللون على جهاز كشف المخدرات تبينت إيجابية العيّنة.

RT

وفي أعقاب ارتباك الراكب تم تفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط واقي ذكري في مكان حساس بجسده وفيه لفافة بيضاء بداخلها قطعة من مخدّر الحشيش.

RT

وبجرد المضبوطات، تبين وجود واحد كيس بداخله شوكولاته مخلوطة بمادة THC المخدرة بوزن 598 غرام، وواحد كيس شفّاف بداخله جوهر الحشيش المخدّر بوزن 29 غراما، وواحد كيس شفاف بداخله مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 48 غراما، وواحد كيس شفاف بداخله مكعبات من مادة مخدرة بيضاء اللون بوزن 23 غراما، واثنين كيس شفاف بداخلهما مادة MD الصلبه المخدرة، و طابع به مادة LSD المخدرة، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وثلاثة أكياس فارغين مرقوم عليهم THC.

RT

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم