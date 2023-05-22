هل يمكنك العيش بدون هاتفك؟.. تعرف على مشاهير تخلصوا من هواتفهم الذكية!

قد تبدو مغادرة المنزل بدون هاتفنا المحمول أمرا لا يمكن تصوره بالنسبة للكثيرين منا - لكن بعض أكبر المشاهير في العالم يفعلون ذلك كل يوم.

واعترف كل من أمثال إلتون جون وإد شيران وتوم كروز وسارة جيسيكا باركر ودامون ألبارن، بعدم امتلاكهم لهاتف ذكي.

وتظهر الدراسات فوائد التخلص من الجهاز المحمول، مثل تقليل القلق والشعور بمزيد من الرضا عن الحياة وزيادة احتمالية ممارسة الرياضة.

وفي الوقت نفسه، تشمل مخاطر إدمان الهواتف الذكية اضطراب النوم والتعب وسمات الشخصية السلبية مثل الانغماس في الذات.

وإليكم تسعة مشاهير قرروا لأسباب مختلفة التخلص من "السم الرقمي" وتخلصوا من هواتفهم الذكية.

إد شيران

اعتاد إد شيران، أحد أكبر نجوم البوب في العالم، امتلاك هاتف ذكي حتى عام 2015، لكنه تخلص منه نهائيا بعد فترة وجيزة من جولة ضخمة.

وفي حديثه إلى بودكاست Collector's Edition، قال النجم إنه اعتاد أن يجد صعوبة في الرد على الرسائل الهاتفية على الفور، على الرغم من أنه لا يزال يرسل رسائل البريد الإلكتروني على جهاز الكمبيوتر.

وقال: "كل بضعة أيام، أجلس وأفتح جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي وأجيب على 10 رسائل بريد إلكتروني في كل مرة وأرسلها وأغلق جهاز الكمبيوتر، وسيكون هذا هو الحال. وبعد ذلك أعود إلى الحياة ولا أشعر بالارتباك حيال ذلك".

وفي عام 2021، كشف شيران أنه اشترى هاتف نوكيا 3310 الذي تم تجديده حتى يتمكن نظام المسار والتتبع NHS من الوصول إليه عندما كان مسافرا.

ومع ذلك، فإن الهاتف البالغة قيمته 59.99 جنيها إسترلينيا ليس هاتفا ذكيا - وهو أساسي جدا لدرجة أنه لا يمكنه حتى تنزيل تطبيقات مثل "إنستغرام" أو "واتس آب". إنه مثال على هاتف مميز - هاتف به أزرار ضغط بدلا من شاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى إمكانات إنترنت محدودة للغاية.

إلتون جون

كشف إلتون جون على Jimmy Kimmel Live! أنه لا يحمل هاتفا، على الرغم من أن لديه جهاز "آيباد" حتى يتمكن من استخدام برنامج "سكايب" للاتصال بأبنائه عندما لا يكونون معهم.

وعندما سأله المضيف أثناء ظهوره في عام 2016، "يمكنك شراء هاتف، أليس كذلك؟" أجاب: "أنا فقط لا أريد واحدا".

وجعل زوجه ديفيد فورنيش يدير صفحته على "إنستغرام" وموظفيه لإدارة حساب "تويتر" الخاص به.

كما قال النجم الأسطوري إنه "يكره" الهواتف المحمولة لأنها تعني أنه لم يعد يتمتع بأي خصوصية عندما يخرج في الأماكن العامة.

دامون ألبارن

قال ألبارن لـ Radio X في مارس: "ليس لدي هاتف. الكثير من الاستقلالية تأتي من عدم امتلاك هاتف".

كما أخبر صحيفة Evening Standard في عام 2015 أنه يستخدم "من حين لآخر" جهازا لوحيا لإرسال بريد إلكتروني إلى ابنته ولكن ليس له أي علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

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وعلى الرغم من أن ألبارن لديه حساب "تويتر" رسمي، إلا أنه يعتقد أن موظفيه يديرونه نيابة عنه.

وقال ألبارن إن ابنته لديها هوس بوسائل التواصل الاجتماعي التي ألهمت نتيجته للمسرحية الموسيقية Wonder.land لعام 2015 - إعادة تصور لمغامرات أليس في بلاد العجائب للمخرج لويس كارول، المحدث لعصر الإنترنت.

وقال: "شعرت مع ابنتي أنها ركبت سفينة سياحية إلى الجانب الآخر من العالم عبر هاتفها، لذا شعرت بالضيق الشديد. كانت منغمسة في نفسها تماما وأعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك ينعكس في هذه المسرحية".

كما كان لألبوم Blur لعام 2015، The Magic Whip، أصوله في العروض التوضيحية التي سجلها ألبارن مباشرة على جهاز "آيباد" الخاص به.

كريستوفر نولان

على الرغم من كونه صانع أفلام مستقبلية، لا يمتلك المخرج الإنجليزي كريستوفر نولان هاتفا ذكيا، بل إنه متردد في استخدام البريد الإلكتروني.

وقال المخرج البالغ من العمر 50 عاما لأفلام مثل Inception وInterstellar وThe Dark Knight في عام 2020 إنه يبتعد عن مثل هذه الأجهزة لأنها "تشتت انتباهه''.

وقال لـ People: "صحيح أنه ليس لدي هاتف ذكي. لدي هاتف صغير آخذه معي من وقت لآخر. أنا أتشتت بسهولة لذلك لا أريد حقا الوصول إلى الإنترنت في كل مرة أشعر فيها بالملل".

وقال نولان أيضا إنه لا يهتم بالبريد الإلكتروني ويفضل التواصل عبر الهاتف وأن الهواتف أصبحت "مصدر إلهاء كبير" للممثلين الموجودين في موقع التصوير.

جاستن بيبر

اعترف جاستن بيبر بأنه لا يمتلك هاتفا ذكيا، وهو ما قال إنه ساعده على وضع "حدود" في حياته.

وفي حديثه إلى Billboard في عام 2021، قال: "لقد تعلمت بالتأكيد كيفية وضع حدود، ولا أشعر أنني مدين لأي شخص بأي شيء. ساعدني ذلك في أن أكون قادرا على قول لا وأن أكون حازما في ذلك وأن أعرف أن قلبي [يريد] مساعدة الناس، لكن لا يمكنني فعل كل شيء. أريد ذلك في بعض الأحيان، لكنه ليس مستداما".

تجدر الإشارة إلى أن بيبر ليس معارضا تماما للتكنولوجيا؛ بدلا من الهاتف الذكي، يقوم باتصالاته من خلال جهاز "آيباد"، وفقا لـ Billboard.

وتشير الصور التي تظهر بيبر وهو يتحدث إلى هاتف من عام 2020 إلى أنه اعتاد على تبني التكنولوجيا.

توم كروز

قال نجم هوليوود توم كروز في عام 2007: "ليس لدي هاتف "آيفون" ولا هاتف محمول ولا بريد إلكتروني ولا ساعة ولا مجوهرات ولا محفظة".

وقال لصحيفة "ديلي ستار": "أريد ببساطة أن أكون مع أطفالي وأن أصنع أفلاما. قيمي للأطفال لا تتغير أبدا: الحب والمسؤولية والفضول في روائع الحياة".

ومن المسلم به أن عام 2007 كان منذ وقت طويل، عندما لم تكن الهواتف الذكية موجودة في كل مكان كما هي الآن، لذلك ربما تغير موقف كروز.

سارة جيسيكا باركر

قالت سارة جيسيكا باركر، في عام 2013، إنها بلا هاتف، على الرغم من أنه من غير الواضح أيضا كيف تغيرت عاداتها منذ ذلك الحين.

وقالت: "أنا لا أمتلك هاتفا لأنني لا أحب أن أتأخر في المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني. لذلك اخترت رسائل البريد الإلكتروني لأنك عندما تكون في مجموعة، يمكنك التحقق بعناية وبسرعة من جهاز BlackBerry، ولكن لا يمكنك الرد على مكالمة هاتفية".

المصدر: ديلي ميل