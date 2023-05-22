لقطات مثيرة للجدل على "تيك توك" تظهر "أجساما غريبة" تحلق على الجانب المظلم من القمر

ادعى أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه "رصد" جسمين طائرين غير معروفين فوق الجانب المظلم من القمر، في لقطات نُشرت على "تيك توك".

ويمكن على ما يبدو رؤية جسمين أبيضين، على الأقل، يطفوان فوق القمر في اللقطات المنشورة على "تيك توك" الأسبوع الماضي. وكان أحد الجسمين أصغر بشكل ملحوظ من الآخر، في الفيديو.

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وحقق فيديو "تيك توك" الذي نشره المستخدم لاري لو (@laryloo) بعنوان: "ما هذا الكائن بالقرب من القمر؟"، أكثر من 4.6 مليون إعجاب و100 ألف تعليق.

وتظهر "الأجسام المجهولة" في الفيديو بينما يقوم المصور بتكبير صورة للجرم السماوي تم التقاطها في وضح النهار.

وعلى الرغم من أن إحدى المركبات تبدو ثابتة في الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية تقريبا، يمكن رؤية جسم أصغر يختفي خلف القمر.

وليس من الواضح مكان التقاط الفيديو وما إذا كان قد تم تعديله. وفي أسفل الفيديو، تكهن بعض المعلقين حول ما يمكن أن تكون عليه الأجسام.

فأشار بعض المستخدمين إلى أن ناشر الفيديو كان يصف نفسه في ملف التعريف لحسابه على "تيك توك" بأنه "فنان رسومات كمبيوتر" قبل إزالة الوصف، ما قد يعني أنها لقطات مفبركة على الأغلب.

ويمكن رؤية صفحته مليئة بصور أخرى لافتة للنظر تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر وتتناسب مع أفلام الخيال العلمي الحديثة.

وافترض أحد المستخدمين أن "القمر هو محطة فضائية تستخدمها كائنات من خارج الأرض للتجسس على الأرض".وقال آخر مازحا: "من الواضح أنها بقرة تقفز من فوق".

وفي الوقت نفسه، أعجب مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي الآخرون بكاميرا مستخدم "تيك توك"، وتساءل أحدهم: "دعنا نتحدث عن كيفية تكبير الصور بهاتفه كثيرا؟". وقال آخر ساخرا بأن صاحب الفيديو يبدو أن يمتلك "آبفون 64 برو". واقترح معلق آخر أن المصور ربما استخدم كاميرا Nikon Coolpix P1000 لتصوير المقطع.

المصدر: ديلي ميل