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مصادرة أوراق لعب مشعّة معدة للغش مع مسافرة فيتنامية قادمة من دبي إلى موسكو

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مصادرة أوراق لعب مشعّة معدة للغش مع مسافرة فيتنامية قادمة من دبي إلى موسكو
Legion-Media
صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الجمارك الفيدرالية في الاتحاد الروسي أنها عثرت على أوراق مشعّة للعب الشدة مع مسافرة فيتنامية قادمة من دبي إلى موسكو.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الهيئة فإن "الجهات المعنية في مطار دومودييدوفو بموسكو عثرت مع مسافرة فيتنامية قادمة من دبي على أوراق لعب تجاوزت القيمة الإشعاعية فيها الحد الطبيعي بـ 440 مرة".

وقالت الخدمة الصحفية التابعة للهيئة "باستخدام مقياس الطيف الإشعاعي وجد ضباط الجمارك أن هناك نظيرا مشعا للبوتاسيوم -40 على سطح بطاقات أوراق اللعب التي عثر عليها مع المسافرة، ومستوى الإشعاع يتجاوز بشكل كبير المستوى الطبيعي ويشكل خطرا على الصحة".

ونوهت إلى أن مثل هذا النوع من أوراق اللعب المشعة تستخدم من قبل المحتالين عادة للغش، لذا يجب أن يكون لدى اللاعب نوع من كواشف الإشعاع ليستخدمها.

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وقد تم ضبط المكتشفات المشعة في المطار ووضعت في خزنة واقية من الإشعاع ليتم التخلص منها، فيما لم تذكر هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية إذا كانت المسافرة الفيتنامية ستتعرض لعقوبات قانونية.

المصدر: نوفوستي

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