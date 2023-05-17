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الولايات المتحدة.. سرب نحل يهاجم ضابطا ويسقطه أرضا

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الولايات المتحدة.. سرب نحل يهاجم ضابطا ويسقطه أرضا
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تعرض ضابط متطوع من شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لهجوم مروع من قبل سرب من النحل، وسجلت كاميرا فيديو لحظات الهجوم التي أدت إلى سقوط الضابط أرضا.

وفي المقطع المصور يظهر الضابط وهو يحاول إبعاد النحل عن وجهه بينما يفقد توازنه ويسقط أرضا.

وأكد مكتب الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس حدوث هجوم من قبل سرب النحل على الضابط المتطوع، مبينا أنه تم نقل الضابط المصاب وشخص آخر إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهما للسعات النحل.

وأصدر رجال الإطفاء تحذيرا للسكان بضرورة البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب، وتم إرسال فريق خاص لإزالة خلية النحل والتعامل مع الوضع.

المصدر: "فوكس نيوز"

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