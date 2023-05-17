الولايات المتحدة.. سرب نحل يهاجم ضابطا ويسقطه أرضا

تعرض ضابط متطوع من شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لهجوم مروع من قبل سرب من النحل، وسجلت كاميرا فيديو لحظات الهجوم التي أدت إلى سقوط الضابط أرضا.

وفي المقطع المصور يظهر الضابط وهو يحاول إبعاد النحل عن وجهه بينما يفقد توازنه ويسقط أرضا.

Caught on Camera: LAPD Volunteer officer attacked by swarm of bees on the 17100 block of Adlon Rd in Encino this afternoon, in total 2 people were transported to local hospitals as thousands of bees swarmed the neighborhood. pic.twitter.com/2aJGAd6biv — Traffic News Los Angeles | TNLA (@TrafficNewsLA) May 16, 2023

وأكد مكتب الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس حدوث هجوم من قبل سرب النحل على الضابط المتطوع، مبينا أنه تم نقل الضابط المصاب وشخص آخر إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهما للسعات النحل.

A man collapses to the ground after he was attacked by a swarm of bees in Los Angeles' Encino neighborhood. MORE: https://t.co/24dIYKOE41pic.twitter.com/rQuAkfLKDX — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 16, 2023

وأصدر رجال الإطفاء تحذيرا للسكان بضرورة البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب، وتم إرسال فريق خاص لإزالة خلية النحل والتعامل مع الوضع.

المصدر: "فوكس نيوز"