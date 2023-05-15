من ملكة جمال إلى نائبة في البرلمان التركي..من هي سيدا ساريباش؟

فازت ملكة الجمال التركية السابقة سيدا ساريباش، بمقعد نيابي بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا أمس الأحد، بعد فوز قائمة حزب العدالة والتنمية بولاية إيدين بـ3 مقاعد نيابية.

وتم ترشيح الصحفية سيدا ساريباش للبرلمان التركي، كمرشحة عن حزب العدالة والتنمية في ولاية.

وحسبما ذكرت صحيفة "hurriyet" التركية، فإنه وفقا للنتائج التي لم يتم الإعلان عنها رسميا، تم انتخاب سيدا ساريباش نائبة عن مدينة أيدين.



من هي سيدا ساريباش ؟

ولدت في 8 يناير 1984 في اسطنبول.

اسم والدتها نورتن، واسم والدها إبراهيم.

أكملت تعليمها الابتدائي والثانوي في اسطنبول، وتخرجت من جامعة غازي، قسم إدارة الأعمال.

بعد ذلك، نالت شهادة أخرى من جامعة الأناضول، قسم اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية، وعلى شهادة من قسم العدل في نفس الجامعة.

أكملت درجة الماجستير في علم الاجتماع والعلوم السياسية من جامعة عدنان مندريس، كما درس الإدارة وإدارة الأعمال في جامعة "Boğaziçi".

حصلت على لقب "ملكة جمال فيت تركيا" في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2006.

📍Efeler



Sandık namustur, AK Parti aziz milletimizin iradesi olan sandığa sahip çıkmak için tüm kademeleri ile sahada.



Efeler ilçemizde bulunan okullarımızda oy kullanan Seçmelerimizi ve Sandık Görevlilerimizi ilçe Başkanımız Sn. Oğuz Kendirlioğlu ile beraber ziyaret ederek,… pic.twitter.com/AHJOVWOoql — Seda Sarıbaş (@SedaSaribas09) May 14, 2023

المصدر: "hurriyet"