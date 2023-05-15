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الطريق إلى صندوق الاقتراع كان منهكا.. أطول رجل وأطول امرأة في العالم ينتخبان رئيسا لتركيا (فيديو)

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الطريق إلى صندوق الاقتراع كان منهكا.. أطول رجل وأطول امرأة في العالم ينتخبان رئيسا لتركيا (فيديو)
رميسة غلغي وسلطان كوز
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أدلى أطول رجل وأطول امرأة في العالم أمس الأحد بصوتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

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ووصل سلطان كوزن، الذي يحمل لقب أطول رجل في العالم بطول بلغ 2 متر و51 سم، إلى مركز الاقتراع في حي علي بيه الريفي بمنطقة ديريك في ماردين، بوساطة مقطورة الجرار، والتي أحضرت له بناء على طلبه، لأنه كان يعاني صعوبة في المشي.

وأظهرت لقطات طريفة كوزن، البالغ من العمر 41 عاما، وهو يصوت داخل مركز الاقتراع حيث ظهر من خلف الستارة التي لم تكن كافية لتغطيه.

كما أدلت رميسة غلغي، صاحبة الرقم القياسي كأطول امرأة في العالم، بصوتها في الانتخابات.

وعبر صندوق اقتراع متنقل جلب إلى منزلها، تمكنت غلغي البالغ طولها مترين و15 سنتيمتر من الإدلاء بصوتها، في قضاء صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

وفي تصريح للصحفيين عقب اقتراعها، قالت غلغي المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، إنها كانت تدلي بصوتها بالتوجه إلى مراكز الاقتراع سابقا، ولكن اليوم أدلت به عبر الصناديق المتنقلة.

واعتبرت الصناديق المتنقلة أمر جميل لمن يعاني مشاكل في التنقل والحركة، وأضافت: "أتمنى أن يكون كل شيء خيرا لبلادي".

الطريق إلى صندوق الاقتراع كان منهكا.. أطول رجل وأطول امرأة في العالم ينتخبان رئيسا لتركيا (فيديو)رميسة غلغي

المصدر: يني شفق

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