جولة الإعادة في انتخابات تركيا بعيون العرب.. من سيفوز؟

تتجه انتخابات تركيا إلى جولة إعادة، بعد ليلة تاريخية فشل فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في حسم نتائجها من الجولة الاولى.

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وأفادت قناة تركية رسمية بأنه تم فرز 99.9 % من الأصوات، حيث حصل أردوغان البالغ من العمر 69 عاما، على 49.34%، أما كمال كيليتشدار أوغلو البالغ من العمر 74 عاما، فقد حصل على 44.99%.

ومن المقرر أن تجرى أول جولة لإعادة تصويت في الانتخابات الرئاسية رسميا، يوم 28 مايو الجاري.

وتفاعل نشطاء عرب على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث الذي شهدته تركيا أمس الأحد، وتابعوه باهتمام خطوة بخطوة، وانهالت التعليقات والآراء بخصوص جولة الإعادة.

حيث قال جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، في تغريدة على "تويتر": "درس مهم تقدمه تركيا في الديمقراطية، ورئيسها الذي ينعته البعض من العرب والغرب بأنه الديكتاتور والمستبد.. هذا الرئيس يذهب في جولة إعادة في انتخابات تركيا مع مرشح المعارضة بكل صدر رحب.. ألم يكن يستطيع أردوغان أن ينظم انتخابات شكلية أو مسرحية ويفوز بها بنسبة 90%".

درس مهم تقدمه #تركيا في الديمقراطية ، ورئيسها الذي ينعته البعض من العرب والغرب بأنه " الديكتاتور " و" المستبد " ..

هذا الرئيس يذهب في جولة إعادة في #انتخابات_تركيا مع مرشح المعارضة بكل صدر رحب ..

ألم يكن يستطيع #اردوغان أن ينظم انتخابات " شكلية " أو " مسرحية " ويفوز بها بنسبة 90%… — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 14, 2023

وقال سفيان السامرائي، رئيس موقع بغداد بوست، في تغريدة: "ملامح جولة إعادة انتخابات في تركيا مع بقاء الإسلام السياسي بالبرلمان وتنحي أردوغان البديل ليس أفضل لكن الإسلام السياسي استفحل بدولنا ويقوده الأعاجم ضد العرب. وهم لا يقرأون القرآن حتى بصوره صحيحة وحولوا الإسلام إلى أحزاب وصراع ودمار وخراب لدولنا التي خرجت منها رسالة محمد العربي".

🛑ملامح جولة اعادة انتخابات في تركيا مع بقاء الإسلام السياسي بالبرلمان وتنحي اوردغان البديل ليس افضل لكن الإسلام السياسي استفحل بدولنا ويقوده الاعاجم ضد العرب



وهم لا يقرأون القرأن حتى بصوره صحيحة وحولوا الاسلام الى احزاب وصراع ودمار وخراب لدولنا التي خرجت منها رسالة محمد العربي — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 14, 2023

وغرد جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، قائلا: "تقترب عملية الفرز من الوصول لتمامها في الداخل 95%، وأردوغان متفوق بنسبة 49.7%، يحتاج إلى 003% ليكسر عتبة الفوز 50% زائد واحد، وأنصاره تتعلق آمالهم بفرز أصوات الخارج وهي تمثل 03%، ولو حصل منها على 01% فقط سيفوز من الجولة الأولى ولا يحتاج لخوض جولة إعادة".

تقترب عملية الفرز من الوصول لتمامها في الداخل 95% ، واردوغان متفوق بنسبة 49.7% ، يحتاج إلى 003% ليكسر عتبة الفوز 50% زائد واحد ، وأنصاره تتعلق آمالهم بفرز أصوات الخارج وهي تمثل 03% ، ولو حصل منها على 01% فقط سيفوز من الجولة الأولى ولا يحتاج لخوض جولة إعادة — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 14, 2023

وتحدث الصحفي ضياء عودة عبر "تويتر" عن المرشح الرئاسي عن تحالف "الأجداد"، سنان أوغان، الذي قال إنه: "في حال انتقلت تركيا إلى جولة إعادة.. سنناقش مطالبنا مع الأطراف التي نجلس على الطاولة معها. البداية ستكون النأي بنفسها عن الإرهاب. لن نكون شركاء بالمجان، وسيكون لدينا مطالب مثل الوزارات ونائب الرئاسة".

في حال انتقلت تركيا إلى جولة إعادة



المرشح الرئاسي عن تحالف "الأجداد"، سنان أوغان:



- سنناقش مطالبنا مع الأطراف التي نجلس على الطاولة معها.



- البداية ستكون النأي بنفسها عن الإرهاب.



- لن نكون شركاء بالمجان، وسيكون لدينا مطالب مثل الوزارات ونائب الرئاسة.#الانتخابات_التركية — ضياء عودة Diaa Audi (@diaa_audi) May 13, 2023

وأشار مغردون إلى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية في تركيا سنان أوغان ومحرم إنجه كانا "واثقين أن كلاهما لن يكسب ولن يكون أي منهما رئيسا، لكنهما ترشحا بهدف تفتيت الأصوات لتكون هناك جولة إعادة".

فيما توقع نشطاء أن جولة الإعادة في تركيا ستجلب الخسارة إلى مرشح تحالف الشعب الحاكم رجب طيب أردوغان، المتقدم حاليا على خصمه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

📒#سنان_أوغان و #محرم_إنجه واثقان أن كلاهما لن يكسبا ولن يكون أى منهم رئيساً ل تركيا ولكنهما ترشحا بهدف تفتيت الأصوات لتكون هناك جولة إعادة

هذه هى السياسة

لكن مشيئة الله هى النافذة

أدعوا الله أن يفوز #رجب_طيب_اردوغان بهذه الانتخابات من أجل المضيومين اللذين لجأوا إلى #تركيا — حبيبة عبد الرحمن (@habiba_182) May 15, 2023

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 99% من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وانا متاكد انه ستكون هناك جولة اعادة لانتخابات الرئاسة في تركيا واذا حصل هذا فستكون خسارة اردوغان مؤكدة https://t.co/TS0WIagRtD — Mohamed Abdullah (@Mohamed32231067) May 14, 2023

المصدر: RT