"الديدان تتساقط من السماء" في الصين..ظاهرة تضج بمواقع التواصل فما حقيقتها؟ (صور)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور، قال بعض ناشريها إنها توثق "ظاهرة غريبة" شهدتها الصين تمثّلت بسقوط ديدانٍ من السماء، فما حقيقتها؟

تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو والصور، زاعمين أنها تظهر سقوط ديدان من السماء، في حين أن الحقيقة تتمثل بأن هذه "الديدان"، هي أزهار أشجار الحور المتواجدة على طول الشارع حيث صور الفيديو، وفق ما ذكر سكان المنطقة لوكالة "فرانس برس".

AFP

وأظهر مقطع الفيديو والصور ما يشبه ديدانا تغطي سيارات مركونة في شارعٍ تبدو فيه لافتات عليها أحرفٌ صينية، كما أن صورة لهذا المشهد التقطت من الشاشة بتاريخ 13 أبريل 2013 عن موقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "شاهد..لحظة سقوط أمطار من الديدان في الصين وحالة من الخوف والذعررعب تصيب المواطنين".

هذا وحظيت المنشورات بمئات المشاركات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت "فرانس برس" بأن التدقيق في لوحات السيارات يظهر إلى أنها تعود لمدينة شينيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال الصين، وعبر التفتيش باستخدام أسماء المحال التجارية في خرائط موقع بايدو الصيني، توصلت الوكالة إلى أن الفيديو مصوّر على طريق وينهوا في شينيانغ.

AFP

وذكرت "فرانس برس" نقلا عن أحد العاملين في مطعمٍ مجاور لمكان التقاط الفيديو أن الشارع محاط بأشجار من الحور تتساقط منها سنويا أزهار تشبه الديدان.

وقد أرسل العامل الملقب بـ"تشانغ" صورا تظهر هذه الأشجار وما يتساقط منها، إذ أن صورة للأشجار والزهور المتساقطة منها التقطها تشانغ بتاريخ 28 مارس 2023

جدير بالذكر أن هذا النوع من الأشجار ينتمي إلى عائلة الصفصاف وينتج زهوراً أسطوانية تشبه العناقيد الصغيرة.

AFP

المصدر: "فرانس برس"