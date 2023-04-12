صورة لتمثال السيدة العذراء في البحر تثير جدلا كبيرا.. فما قصتها؟ (صورة + فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قال ناشروها إنها لتمثال للسيدة العذراء في أعماق المحيط الهندي.

بعد تداول هذه الصورة بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنها في الحقيقة مقتطعة من فيديو صور عام 2010، يظهر غواصين يضعون تمثالا للعذراء في عمق البحر في الفيليبين للحد من الصيد بالمتفجرات قرب الشعاب المرجانية.

وفي الصورة المتداولة، يظهر غواصين يقتربون من تمثال للسيدة العذراء، مع تعليق: "مجموعة من الغواصين وجدوا تمثال السيدة العذراء مريم في أعماق المحيط الهندي وكأنّه جديد".

AFP

في حين أنه بالبحث، تمت الملاحظة بأن الصورة مقتطعة من فيديو مدته 13 دقيقة نشر في موقع "يوتيوب" قبل قرابة تسع سنوات في حساب يحمل اسم ستيف كوان، مع تعليق: "آلاف الأشخاص أتوا ليشاهدوا تمثال السيدة العذراء في في بوهول في الفيليبين…لقد وضع هذا التمثال علّه يمنع الصيّادين من استخدام الديناميت إلى جانب الشعاب المرجانية، وقد نجح الأمر".

ويعد بحر بوهول وجهة معروفة لمحبّي الغطس في الفيليبين.

من جهته، أكد ناشر الفيديو ستيف كوان لوكالة "فرانس برس" أنه هو من التقط هذه المشاهد تحت المياه، لافتا إلى انتشار الفيديو في سياق مضلل آخر عام 2020 أيضا، وأنه صوّر هذه المشاهد عام 2010 خلال تثبيت التمثال.

المصدر: "فرانس برس"