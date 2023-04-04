 
مباشر

مصر.. لافتة في الشارع تثير ضجة وسخرية (صورة)

متفرقات

مصر.. لافتة في الشارع تثير ضجة وسخرية (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v26q

طلب محافظ سوهاج في مصر بشكل عاجل إزالة اللافتة الإرشادية بمدخل مدينة أخميم شرقي المحافظة، بعد إثارة حالة من الجدل والسخرية الشديدة من أهالي المحافظة.

مصر.. لافتة في الشارع تثير ضجة وسخرية (صورة)
إقرأ المزيد
بعد ضجة كبيرة إثر إعلان إفلاس أكثر كليات البنات عراقة في مصر.. وزارة التعليم تعلق
بعد ضجة كبيرة إثر إعلان إفلاس أكثر كليات البنات عراقة في مصر.. وزارة التعليم تعلق

وتسبب اللافتة في سخرية رواد مواقع التواصل الإجتماعي، نتيجة تضمن اللافته الإرشادية عددا من العبارات المكتوبة باللغة العربية، وترجمتها حرفيا باللغة الإنجليزية.

كما كلف محافظ الإقليم، بفتح تحقيق حول الواقعة، وتحديد مسؤولية الجهة التي قامت بوضع هذه اللافتة بهذا الشكل، الذي أثار جدلا واسعا لدى الشارع السوهاجي، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا