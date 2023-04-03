بعد ضجة كبيرة إثر إعلان إفلاس أكثر كليات البنات عراقة في مصر.. وزارة التعليم تعلق

علق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، على إعلان مدرسة كلية النصر للبنات إفلاسها.

وفي تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، قال شادي زلطة: "ما يتردد على كلمة إفلاس غير حقيقي، ومدرسة كلية النصر تحت مظلة المعاهد القومية وهي المنوطة بحل أية أزمات مالية".

وأضاف: "كان هناك قصور في الإدارة المالية للمدرسة وتم فتح تحقيق من قبل الوزارة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه"، لافتا إلى أنه "كان هناك بعض المخالفات التي تم رصدها وتم فتح تحقيق في هذا الأمر»، وأن المدرسة تمارس عملها ولن يتم إغلاقها".

وأردف: "وزارة التربية والتعليم تفتح التحقيق في مخالفات مجلس إدارة مدرسة كلية النصر، وهناك التزام كامل في المدرسة وهناك عجز في الموازنة وسيتم تحديده والتعامل معه والمدرسة منتظمة في عملها ولن يتم إغلاقها"، مشيرا إلى أنه "لا صحة في إفلاس مدرسة كلية النصر ولكن هناك قصور مالي وعجز في موازنة المدرسة".

ويأتي ذلك بعد ضجة واسعة أثيرت في مصر بعد إعلان مجلس إدارة مدارس كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية إفلاس الكلية رسميا وتقديم طلب للحصول على قرض بعشرة ملايين جنيه.

وأعلن مجلس إدارة كلية EGC إفلاس مدرسة النصر للبنات بالإسكندرية من خلال بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 29 مارس 2023، ما جعل الحزن يخيم على الإسكندرية بسبب الحال المتردية التي آلت إليها واحدة من أقدم وأشهر مدارسها.

وأوضح بيان مجلس إدارة مدرسة النصر للبنات EGC تفاصيل إفلاس الكلية والقرار المتخذ بشأنها في البيان الصادر عنه، والذي أطلقت بالتزامن معه العديد من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يعرب فيها الكثيرون عن حزنهم العميق.

المصدر: "المصري اليوم" + RT