ضجة واسعة في مصر بعد إعلان إفلاس أكثر كليات البنات عراقة

أثيرت ضجة واسعة في مصر بعد إعلان مجلس إدارة مدارس كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية إفلاس الكلية رسميا وتقديم طلب للحصول على قرض بعشرة ملايين جنيه.

وأعلن مجلس إدارة كلية EGC إفلاس مدرسة النصر للبنات بالإسكندرية من خلال بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 29 مارس 2023، ما جعل الحزن يخيم على الإسكندرية بسبب الحال المتردية التي آلت إليها واحدة من أقدم وأشهر مدارسها.

وأوضح بيان مجلس إدارة مدرسة النصر للبنات EGC تفاصيل إفلاس الكلية والقرار المتخذ بشأنها في البيان الصادر عنه، والذي أطلقت بالتزامن معه العديد من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي يعرب فيها الكثيرون عن حزنهم العميق.

ونص بيان إشهار إفلاس مدرسة EGC بالإسكندرية، والذي تم تداوله صباح الاثنين 3 أبريل 2023 على الآتي: بناءً على دعوة السيدة الدكتورة رئيس مجلس الإدارة لاجتماع مجلس الإدارة بجلسته اليوم، فقد انعقد المجلس في تمام الساعة الثانية عصرًا بحضور السادة: "الدكتورة هوناده صبحي أبو الكل، رئيس مجلس الإدارة، المستشار خيري لبيب حسن، نائب رئيس المجلس، محمد السيد المهدي، أمين الصندوق، محمد عبد الهادي الخولي، سكرتير المجلس، اللواء أشرف محمد الملاح، عضو المجلس، محمد محمود أحمد، عضو المجلس، سخر إسماعيل زيدان، القائم بأعمال مديرة الكلية وعضو المجلس".

وعن سبب إفلاس مدرسة EGC بالإسكندرية، ذكر البيان: "نظرًا لعدم سداد عدد من أولياء أمور طالبات الكلية رسوم التعليم المستحقة عليهم والتي بلغت حوالي ثمانية ملايين جنيه، وذلك نتيجة صدور القرارات الخاصة بتقسيط الرسوم على أربعة أقساط مع عدم حجب نتتائج الفصل الدراسي الأول..".

وأضاف البيان: "علاوة على قيام الكلية بسداد ضريبة القيمة المضافة عن سنوات سابقة، بلغت حوالي 3 ملايين و900 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيام مأمورية ضرائب شرق الإسكندرية بربط ضريبة دخل عن سنوات سابقة بلغت حوالي 4 ملايين و800 ألف جنيه (فروق ضرية كسب عمل) فضلاً عن ارتفاع أسعار متوسط شرائح الإنارة، المياه والإنترنت، والارتفاع المضطرد في أسعار وقود وقطع غيار السيارات".

وتابع البيان: "وعليه فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة المجتمعون الموافقة على تسييل قيمة الوديعة المستديمة.. المستحقة في 19 أبريل 2023 بمبلغ 3 ملايين و190 ألف جنيه، وهذه الوديعة تعد من عدد أربعة عشر وديعة للتعليم والشهادة الإنجليزية بإجمالي 9 ملايين و90 ألف جنيه، بالإضافة لعدد اثنين وديعة بمبلغ 520 ألف جنيه تخص النشاط، على أن يتم تسييل باقي الودائع وعددها 13 وديعة بإجمالي قدره 5 ملايين و900 ألف جنيه تباعًا لمواجهة سداد المرتبات والأجور والالتزامات المستحقة على الكلية..".

وأوضحت كلية النصر للبنات: "حيث أن الكلية ليس لديها أية خيارات أخرى لسداد تلك الالتزامات، وعلى أن يتم إعادة ربط ودائع جديدة بذات المبالغ التي تم تسييلها عند تحسن الظروف المالية بدءً من العام الدراسي الجديد 2023- 2024".

واختتم مجلس إدارة كلية EGC النصر للبنات: "وفي هذا الصدد وافق المجلس على إعداد كتاب موجه إلى السيد رئيس الجمعية العامة للمعاهد القومية بطلب قرض حسن بدون فائدة يسدد على أقساط متساوية ولآجال متوسطة تسدد على خمس سنوات في حدود 10 ملايين جنيه لسداد الالتزامات القائمة والمستحقة على الكلية حتى 31 أغسطس 2023، وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم.. ".

وتعد مدرسة النصر للبنات من أقدم المدارس في محافظة الإسكندرية وأعرقها، حيث افتتحت في عام 1935، وكان يطلق عليها الكلية الإنجليزية، حيث كانت خاضعة لإدارة ومعلمين إنجليز، وفي عام 1956 أممها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخرجت العديد من الشخصيات الهامة والشهيرة، من بينها:

الملكة صوفيا: ملكة إسبانيا.

الدكتور منى مكرم عبيد: أستاذ العلوم السياسية.

المذيعة الشهيرة ليلى رستم.

الممثلة المصرية مي عز الدين.

المصدر: RT