تحقيق أمنية في طائرة.. فلسطينية مسنة تطلب رؤية القدس ونابلس وقائد الطائرة يجلسها مكانه (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفا لطيفا في طائرة، حيث طلبت مسنة فلسطينية رؤية القدس ونابلس من الطائرة وسمحوا لها بدخول قمرة القيادة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث ظهرت المسنة وهي تطلب من قائد الطائرة أن تدخل قمرة القيادة التابعة للخطوط الملكية الأردنية، ووافق الطيار على تحقيق أمنية المسنة وقام بأخذها وسط فرحة وبهجة من المسافرين لهذا الموقف .

ووثق مقطع الفيديو قائد الطائرة وهو يجلس المسنة على كرسي القيادة قائلاً لها:" يا عيني شو هالعرايس الحلوة".

مسنة فلسطينية لطيفة تطلب من كابتن طائرة الخطوط #الملكية_الأردنية@RoyalJordanian السماح لها بقيادة الطائرة لترى بيت عائلتها في القدس pic.twitter.com/BPWbSOGVrU — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) March 2, 2023

المصدر: RT