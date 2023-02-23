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السعودية.. العثور على مفقود محمية "الحرّة"

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السعودية.. العثور على مفقود محمية
Globallookpress
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أعلنت قوات الأمن البيئي السعودية العثور على مواطن مفقود في محمية "الحرة" بالتعاون مع فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ.

وجاء هذا الإعلان إثر بلاغ من مركز شرطة طريف، حيث أهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة وإجراءات السلامة.

ونوّهت أيضا بضرورة عدم دخول المناطق المحظورة إلا بعد الحصول على ترخيص.

كما أعلنت أنه من أجل طلب المساعدة، يمكن الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكّة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

المصدر: عكاظ

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