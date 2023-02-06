"الأولى من نوعها".. دراسة أمريكية تكشف عن فائدة هامة للسيارات الكهربائية!

توصلت دراسة إلى أن السيارات الكهربائية ليست جيدة فقط للبيئة ولكن أيضا لرئتيك.

ووجد باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا انخفاضا بنسبة ثلاثة بالمائة في زيارات الطوارئ المتعلقة بالربو لكل قفزة بنسبة 2% في عدد المركبات الكهربائية.

وكان هناك أيضا ارتباط بين زيادة السيارات الكهربائية وانخفاض انتشار ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وهي مادة كيميائية ضارة في البيئة مرتبطة بالربو في مرحلة الطفولة وأمراض الرئة الأخرى.

وهذه أول دراسة واقعية في أمريكا تظهر الفوائد الصحية لتداول سيارة كهربائية ذات محرك قياسي وقابل للاشتعال.

لكن تظل هناك تساؤلات حول جدوى الانتقال على نطاق واسع إلى السيارات الكهربائية - التي تتمتع حاليا بتكلفة مقدماً عالية ومدى محدود ومجموعة من مشاكل البنية التحتية والطاقة المرتبطة بتشغيلها.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تقرير في مجلة Nature يشير إلى أنه نظرا لأن السيارات الكهربائية أثقل من المركبات الأخرى، فمن المحتمل أن تقتل المزيد من ركاب المركبات الأخرى في حوادث المرور.

ويمكن أن يؤدي تلوث الهواء من السيارات العادية إلى تفاقم الربو - وهو مرض تنفسي مزمن خطير يهدد الحياة ويؤثر على نوعية حياة أكثر من 23 مليون أمريكي.

وتعمل الجزيئات السامة المحمولة في الهواء في أبخرة العادم على تهييج الشعب الهوائية، ما يجعلها تنتفخ وتضيق.

ونظر فريق USC في تأثيرات استخدام المركبات الكهربائية على مستوى الحي، والتركيز على تسجيلات المركبات، ومستويات تلوث الهواء، وزيارات غرفة الطوارئ المتعلقة بالربو هناك.

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ونُشرت نتائج الفريق في مجلة Science of the Total Environment.

واعتمدوا على بيانات تسجيل المركبات المتاحة للجمهور من إدارة السيارات في كاليفورنيا وفحصوا جميع المركبات المسجلة عديمة الانبعاثات.

وتشمل هذه السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة الموصولة بالكهرباء والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين المسجلة في كل رمز بريدي لكل عام بين عامي 2013 و2019.

كما حصلوا على بيانات تتعلق بتلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين (NO2) من وكالة حماية البيئة الأمريكية وزيارات غرفة الطوارئ المتعلقة بالربو على مستوى الرمز البريدي.

وكان الانخفاض في ثاني أكسيد النيتروجين متواضعا وإن كان ملحوظا، مع تغير - 0.41 جزء لكل مليار في المتوسط السنوي.

وقالت الدكتورة إريكا غارسيا، خبيرة الصحة العامة في جامعة جنوب كاليفورنيا والمعد الرئيسي للدراسة: "عندما نفكر في الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، غالبا ما يكون ذلك على المستوى العالمي. لكن فكرة أن التغييرات التي يتم إجراؤها على المستوى المحلي يمكن أن تحسن صحة مجتمعك يمكن أن تكون رسالة قوية للجمهور وصناع السياسات".

وازدادت سرعة الانتقال إلى السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة بسبب التكنولوجيا الأكثر تقدما مع إدراك المزيد من الناس للضرر الذي تسببه انبعاثات الديزل على البيئة.

وبشكل عام، زاد استخدام المركبات الكهربائية في كاليفورنيا بشكل كبير من 1.4 لكل 1000 في عام 2013 إلى 14.6 لكل 1000 في عام 2019.

لكن فوائد التحول إلى السيارات الكهربائية يشعر بها الأثرياء والمتعلمون إلى حد كبير، حيث يشتري الكثير منهم سيارات كهربائية باعتبارها سيارتهم الثانية بدلا من استبدال السيارة التي يمتلكونها بالفعل.

وقالت غارسيا: "إذا كان استمرار البحث يدعم النتائج التي توصلنا إليها، فنحن نريد التأكد من أن المجتمعات المثقلة بتلوث الهواء المرتبط بالمرور تستفيد حقا من جهود التخفيف من حدة المناخ".

المصدر: ديلي ميل