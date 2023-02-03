هل تمنحك القهوة حقا "دفعة من الطاقة"؟

يرغب الكثير منا بقهوة الصباح لتزويدنا "بالطاقة والانطلاقة". وإجمالا، يشرب الناس في العالم أكثر من ملياري كوب من القهوة كل يوم.

قد تعتقد أن القهوة تمنحك الطاقة اللازمة لقضاء الصباح أو النهار - لكن الأمر ليس كما تعتقد. فالمنشط الرئيسي في القهوة هو الكافيين. والطريقة الرئيسية لعمل الكافيين هي تغيير الطريقة التي تتفاعل بها الخلايا في دماغنا مع مركب يسمى الأدينوزين.

الانشغال بالتعب

الأدينوزين هو جزء من النظام الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ لدينا وجزء من سبب ارتفاع مستويات النشاط إلى التعب. ومع استمرارنا في عيش أيامنا والقيام بالمهام، ترتفع مستويات الأدينوزين لأنه يتم إطلاقه كمنتج ثانوي حيث يتم استخدام الطاقة في خلايانا.

وفي نهاية المطاف، يرتبط الأدينوزين بمستقبلاته (أجزاء من الخلايا تستقبل الإشارات) التي تخبر الخلايا بالتباطؤ، ما يجعلنا نشعر بالنعاس. وهذا هو سبب شعورنا بالتعب بعد يوم من النشاط. وأثناء نومنا، ينخفض استخدام الطاقة ما يخفض مستويات الأدينوزين حيث يتم تبديله مرة أخرى إلى أشكال أخرى. وتستيقظ في الصباح وأنت تشعر بالانتعاش. حسنا، إذا حصلت على قسط كاف من النوم فهذا هو الواقع.

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وإذا كنت لا تزال تشعر بالنعاس عند الاستيقاظ، يمكن أن يساعدك الكافيين لفترة من الوقت. فهو يعمل عن طريق الارتباط بمستقبل الأدينوزين. لكن العملية ليست متشابهة لدرجة أنها تطلق إشارة تباطؤ النعاس مثل الأدينوزين. بدلا من ذلك، يملأ البقع فقط ويمنع الأدينوزين من الارتباط هناك. وهذا ما يمنع الشعور بالنعاس.

وفي حين أنه يشعر بالحيوية، فإن هذا التدخل القليل من الكافيين هو بمثابة قرض لشعور اليقظة، بدلا من خلق أي طاقة جديدة.

وهذا لأن الكافيين لن يتماسك إلى الأبد، والأدينوزين الذي يمنعه لا يختفي. لذلك في النهاية ينهار الكافيين، ويترك المستقبلات وكل هذا الأدينوزين الذي كان ينتظر ويعود الشعور بالنعاس - أحيانا كل ذلك مرة واحدة.

لذا، فإن الدين الذي تدين به للكافيين يحتاج دائما إلى سداده في النهاية، والطريقة الحقيقية الوحيدة لسداده هي النوم.

التوقيت هو كل شيء

مقدار الأدينوزين المجاني الموجود في نظامك، والذي لم يرتبط بالمستقبلات حتى الآن، ومدى شعورك بالنعاس نتيجة لذلك سيؤثر على مقدار الكافيين الذي تشربه ليوقظك. لذا، فإن القهوة التي تشربها في وقت لاحق من اليوم، عندما يكون لديك المزيد من إشارات النعاس، قد يشعر نظامك بمزيد من القوة.

وإذا فات الأوان في اليوم، يمكن أن يجعل الكافيين من الصعب النوم في وقت النوم. "نصف عمر" الكافيين حوالي خمس ساعات. ومع ذلك، فإننا جميعا نستقلب الكافيين بشكل مختلف، لذلك بالنسبة للبعض منا تتلاشى التأثيرات بسرعة أكبر. وقد يشعر شاربو القهوة المنتظمون بقدر أقل من "جرعة" الكافيين.

ويمكن للكافيين أيضا أن يرفع مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة. وقد يعني هذا أن الكافيين يصبح أكثر فاعلية في وقت لاحق من الصباح، لأن لديك بالفعل ارتفاعا طبيعيا في الكورتيزول عند الاستيقاظ. وقد لا يبدو تأثير القهوة مباشرة من السرير بهذه القوة لهذا السبب.

وإذا كان المشروب الذي يحتوي على الكافيين الذي تختاره هو أيضا مشروبا سكريا، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الشعور بالذروة والانهيار. لأنه في حين أن السكر يخلق طاقة فعلية في الجسم، فإن السكريات الحرة في مشروبك يمكن أن تسبب ارتفاعا مفاجئا في نسبة السكر في الدم، ما قد يجعلك تشعر بالتعب.

وفي حين أنه لا يوجد أي ضرر مؤكد من شرب القهوة على معدة فارغة، فإن القهوة مع أو بعد الوجبة قد تصيبك بشكل أبطأ. وذلك لأن الطعام قد يبطئ معدل امتصاص الكافيين.

ماذا عن الشاي القوي أو الكولا الغازية؟

القهوة، بالطبع، ليست المشروب الوحيد الذي يحتوي على الكافيين الذي يمكن أن يمنحك بعض الطاقة.

ولا يزال الكافيين الموجود في الشاي ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات يؤثر على الجسم بنفس الطريقة.

ولكن نظرا لأن المكونات تأتي في الغالب من النباتات، فإن كل مشروب يحتوي على الكافيين له ملفه الخاص بالمركبات الإضافية التي يمكن أن يكون لها تأثيرها المنبه، أو يمكن أن تتفاعل مع الكافيين لتغيير آثاره.

ويمكن أن يكون الكافيين مفيدا، لكنه ليس سحرا. ولتوليد الطاقة وإعادة تنشيط أجسامنا، نحتاج إلى ما يكفي من الطعام والماء والنوم.

المصدر: لايف ساينس