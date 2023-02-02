السعودية.. تقرير يستعرض فوهة بركان "حرة هرمة" الوحيدة في العالم المأهولة بالسكان (فيديو)

في تقرير مصور لها، تحدثت قناة "السعودية" عن فوهة بركان "حَرّة هَرْمة" الواقعة في المدينة المنورة، التي تعد إحدى عجائب الطبيعة الصخرية في المملكة.







وخلال التقرير، أوضح المهتم في تاريخ المدينة إبراهيم الصاعدي، أن "حَرّة هَرْمة" تقع في الجنوب الغربي لمحافظة الحناكية، وتعتبر أوسع فوهة بركانية في الجزيرة العربية.

وتابع الصاعدي موضحا: "تأخذك حرة هرمة، لفوهة بركان تجمع بين الدهشة والجمال، قطرها 7000 آلاف متر وعمقها 50 ألف متر".



وأكمل: "تعد فوهة حرة، هي الوحيدة بالعالم المأهولة بالسكان، وفيها قرية أثرية وكذلك عين تُسمى الجراح، وتحتوي على تضاريس عجيبة من خلال جبال رملية ونارية".

المصدر: قناة "السعودية"